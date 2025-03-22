وصول ‎بعثة المنتخب من المغرب استعداداً لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

‎وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قادمة من المغرب بعد مواجهة اثيوبيا مساء أمس الجمعة، في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

‎ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

‎رافق بعثة منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي وحماده الشربيني عضو مجلس الإدارة و رئيس بعثة الفريق في المغرب.

‎ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ ٨ نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ ٦ نقاط وإثيوبيا خامسا بـ ٣ نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.