باحث بالشؤون الإسرائيلية: التصعيد في لبنان من الجانب الإسرائيلي مرتبط بالدخول إلى غزة

علق الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن الجانب الإسرائيلي الغاضب يعبر عن انقسام حقيقي وعدم الاصطفاف خلف رؤية حكومة نتنياهو في التوسع والإلهاء بما يحدث في المنطقة، موضحا أن التصعيد في لبنان من الجانب الإسرائيلي مرتبط بالدخول إلى غزة بالعودة إلى القصف المكثف لقطاع غزة.

وأوضح «أنور» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن هذا الأمر معلوم أنه له جبهات إسناد ووعدت القوات الحوثية في اليمن وفتحت الجبهة من جديد عليها، وأن المعارضة الإسرائيلية تعلم جيدًا أهداف نتنياهو شخصية وذاتية حتى لو على حساب الخسائر، بأن هناك أولوية لا خراج المحتجزين والأسرى اللذين يتم التضحية بهم من قبل نتنياهو لكي يخفض من سعر الصفقة

وأضاف الباحث في الشؤون الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو تلاحقه وصمة عار منذ 7 أكتوبر، فالجميع يعلم بأن هذا أمر مرتبط بالجبهة اللبنانية وإلهاء الرأي العام الإسرائيلي في احتمالات التصعيد إزاء لبنان ورشقات بيتم استقبالها في الداخل الإسرائيلي من المقاومة اللبنانية على حساب المحتجزين والأسرى الذي يتوارى الملف وهو له الأولوية طوال الوقت.