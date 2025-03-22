قيادات جديدة بهيئتي المجتمعات العمرانية والعامة لتعاونيات البناء والإسكان

أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتكليف الدكتور محاسب حسن على محمد على الشوربجي - من الدرجة العالية - بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للقيام بأعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

كما أصدر الوزير قرارا بتولى المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم - بالدرجة الممتازة - وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية .

وأصدر الوزير قرار بتكليف المهندس أحمد عمران أحمد عمران - من الدرجة العالية - القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات.