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السبت 22 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي تزور مصر لبحث الأزمة في غزة والعلاقات الثنائية

كايا كالاس
كايا كالاس
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تصل نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى مصر يوم الأحد  في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وبحث التحديات الإقليمية.

ومن المقرر أن تلتقي كالاس بوزير الخارجية والهجرة المصري، السفير بدر عبد العاطي، حيث سيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك لتسليط الضوء على نتائج المباحثات.

,ستعقد كالاس اجتماعًا مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، لبحث تطورات الأزمة في غزة وتبادل الرؤى حول التحديات الأمنية في المنطقة.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

نائبة رئيس الاتحاد الأوروبي والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس وزير الخارجية والهجرة المصري السفير بدر عبد العاطي اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع مصر