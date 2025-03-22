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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

غدا.. طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الأحد 23 مارس 2025، سيصبح الطقس معتدل نهارا بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق.

والجو متأثرا بشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وكشفت هيئة الأرصاد، عن أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة
العظمى 22 درجة
الصغرى 14

الإسكندرية
العظمى 21
الصغرى 12

مطروح
العظمى 20 درجة
الصغرى 13

سوهاج
العظمى 25 درجة
الصغرى 11

قنا
العظمى 26 درجة
الصغرى 12

أسوان
العظمى 27 درجة
الصغرى 12 درجة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى شبورة مائية فى الصباح طقس معتدل نهارا طقس غدا درجات الحرارة العظمى والصغرى العظمى والصغرى الأحد 23مارس 2025