حملات مكبرة لمراقبة الأغذية بالأسواق في البحيرة

وجهت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في البحيرة، اليوم السبت، ضربات جديدة تجاه معدومي الضمير من المتاجرين بقوت وصحة الشعب خلال شهر رمضان الكريم وضمن الاستعدادات لقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات التفتيشية بإدارة الرحمانية وإدارة حوش عيسي وإدارة رشيد عن ضبط 13عبوة بسكويت بدون بيانات و مجهوله المصدر، 7 عبوات كعك باجمالى بدون بيانات و مجهول المصدر، عبوتين بيتى فور باجمالى وزن 22 كيلو جرام، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكما نفذ مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحوش عيسي وإدارة الطب البيطرى بحوش عيسى وأسفرت الحملة عن ضبط لحوم ضانى بالعظم تظهر عليها علامات الفساد والتلف ومرفق تقرير الطب البيطرى بما يفيد ذلك وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وقيد برقم جنح مركز شرطة حوش عيسي وللعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكما تم ضبط عبوات لمشروبات غازية منتهية الصلاحية وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

وتمكنت الحملات من ضبط لحوم مفروم وكبده شرائح بدون بيانات ومتغيرة الخواص وفقًا لتقرير الطب البيطري، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

وكانت الحملات تحت إشراف الدكتور سامح عبداللطيف وكيل المديرية والدكتورة هالة عبدالرازق مدير عام الوقائي والرعاية الأساسية بالمديرية، وبمتابعة الدكتور أحمد عبد الستار مسؤول قسم مراقبة الأغذية وبرئاسة وإشراف محمد خميس بركات مراقب عام الأغذية بالمديرية.

استعدادات البحيرة لعيد الفطر المبارك

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لضمان سلامة المواطنين وعدم حدوث أى فعل يكدر الاحتفالات.

وشددت على ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المملحة والرنجة والفسيخ المعروضة بها لضمان سلامة المواطنين.