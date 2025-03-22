كاتب أمريكي: واشنطن غير متفاجئة من التصعيد في جنوب لبنان وإسرائيل ترى هجماتها مبررة

أكد بيتر روف، الكاتب السياسي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لم تُفاجأ بالتصعيد الأخير في جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله قد تم انتهاكه عدة مرات، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وأوضح روف، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله لا يتمتع بمصداقية كبيرة لدى الحكومة الأمريكية، خاصةً كونه مدعومًا من إيران، مما يجعله هدفًا رئيسيًا للضغوط السياسية والعسكرية الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف أن إسرائيل تستهدف حزب الله بشكل مباشر في هجماتها، حيث ترى أنه يحاول استغلال الأحداث الجارية في قطاع غزة لتحقيق مكاسب في مناطق أخرى، مشيرًا أيضًا إلى أن تصاعد الهجمات من قبل الحوثيين، إلى جانب عدم الاستقرار في سوريا، يُسهم في خلق بيئة خصبة للإرهاب في المنطقة.

واعتبر الكاتب السياسي أن المخاوف الأمنية داخل إسرائيل «مخاوف شرعية»، موضحًا أن «التاريخ الطويل لهذه الهجمات في الشمال الإسرائيلي من قبل حزب الله جعل إسرائيل تعتبر ضرباتها مبررة في إطار حماية أمنها القومي».