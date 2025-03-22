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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أوقاف البحر الأحمر تخصص 199 مسجدا و11 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر استعدادها لصلاة عيد الفطر  المبارك بتجهيز 199   مسجدا، و11 ساحة لاستقبال المواطنين فى جميع مدن المحافظة.

من جانبه أكد الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر أنه تم تحديد مساجد وساحات صلاة العيد، وكذلك تخصيص امام بكل مسجد واخر بديل، مؤكدا على التنسيق بين الوحدات المحلية من اعمال نظافة وتطهير حول المساجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن التنسيق مستمر بين مديرية الاوقاف والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لظهور المساجد والساحات بأفضل صورة، مضيفا أن تم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة على المساجد وتحضير عدد من الخطباء الاحتياطيين تحسبا لوقوع أى طارئ كما تم توفير الفرش اللازم لساحات ومساجد العيد.

وكشف أن مدينة الغردقة بها 101 مسجد  وساحة يتم اقامة صلاة العيد بها، وفى مدينة راس غارب هناك 21 مسجدا و 3 ساحات وسفاجا 19 مسجدا وساحة واحدة، القصير 19 مسجدا و4 ساحات، مرسى علم 9 مساجد، والشلاتين 19 مسجدا وساحة، وحلايب 11 مساجد وساحة واحدة.

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