حسام موافي يوضح هل توفر المكسرات احتياجات الجسم من فيتامين B12؟.. فيديو

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك علاقة وثيقة بين الدم والمعدة، مشيرًا إلى أهمية فيتامين B12 ودوره الحيوي في الجسم.

هل توفر المكسرات احتياجات الجسم من فيتامين B12؟

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح حسام موافي أن فيتامين ب12 لا يمتلك مستقبلات خاصة لامتصاصه، لكنه يُعد من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وأشار إلى أن الجسم يمتص كمية محددة من الفيتامين وفقًا لحاجته، بينما يتم التخلص من الفائض عبر البراز، مضيفًا أن فيتامين ب12 مسؤول عن عملية انقسام الخلايا والنوايا.

مصادر فيتامين B12

وفيما يتعلق بأسباب نقص فيتامين B12، أشار موافي إلى أن مصادره تقتصر على اللحوم والمنتجات الحيوانية، مؤكدًا أن الأطعمة النباتية مثل المكسرات، الفول السوداني، واللوز لا تحتوي على هذا الفيتامين.

وأضاف أن الأشخاص الذين لا يتمكنون من تناول اللحوم بانتظام، خاصة محدودي الدخل، يمكنهم الاعتماد على المخزون الطبيعي لـ فيتامين B12 في الكبد، والذي يكفي احتياجات الجسم لمدة تصل إلى عامين.