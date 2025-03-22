هل هناك علاقة بين التوتر وسرعة نبضات القلب؟.. حسام موافي يوضح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن سرعة ضربات القلب المصحوبة بألم أو "نغزة" في القلب قد تكون ناتجة عن عدة أسباب، من بينها التوتر والتغيرات الهرمونية، خاصة في مرحلة البلوغ.

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، أوضح حسام موافي أن التشخيص الطبي الدقيق يعتمد على الاستماع إلى المريض وفحصه إكلينيكيًا قبل اللجوء إلى الفحوصات الطبية، مثل الإشاعات والتحاليل، لتحديد السبب الحقيقي وراء الأعراض.

وأشار إلى أن الطبيب المتمرس يستطيع في بعض الحالات تشخيص المرض دون الحاجة إلى فحوصات إضافية، بينما تتطلب بعض الحالات الأخرى إجراء تحاليل لتجنب الخلط بين الأمراض المتشابهة في الأعراض.

وأضاف موافي أن كفاءة الطبيب تتناسب عكسيًا مع عدد الفحوصات المطلوبة، موضحًا: "كلما زادت التحاليل، كلما كان ذلك مؤشرًا على عدم قدرة الطبيب على التشخيص الصحيح"، مشبهًا ذلك بقوله: "إذا كان المريض هو من يذهب للمعمل، يتم تحديد المرض، ولكن إذا أصبح المعمل هو من يقود المريض، فسيظل يجري تحاليل دون جدوى".

كما لفت موافي إلى أن بعض الأمراض مثل السكري والأنيميا قد لا تظهر أعراضها بشكل واضح في المراحل المبكرة، مما يستدعي إجراء الفحوصات الطبية للكشف عن السبب الحقيقي وراء معاناة المريض.