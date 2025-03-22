حسام موافي: العبودية لله وحده.. وهذا سر تكرارها في القرآن الكريم

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الشعور بالعبودية يجب أن يكون لله وحده، مشيرًا إلى أن الله يخاطب الإنسان بطرق متعددة، مثل: "يا بني آدم"، "يا عبدي"، "يا أيها الناس"، و"يا أيها الذين آمنوا".

وخلال تقديمه برنامج "رب زدني علمًا" على قناة صدى البلد، استشهد حسام موافي بقول الله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"، موضحًا أن الله لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو صفته، بل وصفه بـ"عبده"، في إشارة إلى الحنان والرحمة التي تحملها هذه الكلمة.

وأضاف موافي أن العبودية لله ذُكرت في القرآن الكريم عشر مرات، وجميعها تعبر عن اللطف والرحمة الإلهية.

وشدد على أهمية غرس هذا المفهوم في نفوس الأطفال منذ الصغر، قائلًا: "العبودية لله شيء عظيم وإحساس راقٍ، وعلينا تربية أبنائنا على هذا المعنى السامي".

وأشار حسام موافي إلى أن هناك أمورًا في العبادات لا يدرك العقل تفاصيلها، مثل السجود والطواف حول الكعبة، مشيرًا إلى أن الإنسان يجب أن يسلم لله في كل أوامره، مضيفًا: "العقل له مدى معين لا يمكنه تجاوزه، فالصيام والصلاة والزكاة والحج كلها تعكس عبودية الإنسان لربه".