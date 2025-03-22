بعد حادث الحدود الأخير.. الوشق والبرص المصري يثيران القلق في إسرائيل| فيديو

في حادثة نادرة، هاجم وشق مصري (الكاراكال) موقعاً عسكرياً إسرائيلياً قرب حدود سيناء، مُخلفاً إصابات في صفوف الجنود، الحيوان، الذي تم اصطياده لاحقاً، ينتمي لفصيلة مهددة بالانقراض بسبب الصيد وفقدان الموائل، ويتمتع بسرعة 80 كم/ساعة وقدرة على القفز لـ3 أمتار.

هجومه نادر على البشر، لكن التغيرات المناخية الحادة في سيناء – حيث ارتفعت الحرارة 15% خلال عقدين – قد دفعته للهروب نحو مناطق أكثر أماناً.

الحادث أعاد للأذهان "أزمة البرص المصري" عام 2022، حين اجتاحت سحالي سامة محاصيل إسرائيلية، مسببة خسائر بملايين الدولارات.