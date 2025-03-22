طلاب جامعة العريش يتألقون في ملتقى الإنشاد الديني والابتهالات بمعهد إعداد القادة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، والدكتور كريم حسن همام - مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبناءً علي تعليمات الدكتور حسن الدمرداش - رئيس جامعة العريش، وتحت إشراف الدكتور محمود إبراهيم - المشرف العام على الأنشطة الطلابية ، والمهندس محمد أبو حطب - مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

شاركت جامعة العريش في فعاليات ملتقى الإنشاد الديني والإبتهالات المُقام تحت شعار "رمضان يجمعنا" للموسم الثاني، والذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة الأزهر ، وقطاع الأنشطة الطلابية، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، بمقر معهد إعداد القادة.

ومن جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الملتقى يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الأنشطة الإبداعية التي تساهم في تنمية الوعي الثقافي والديني للطلاب، مشيرًا إلى أن الفنون الهادفة تلعب دورًا مهمًا في نشر القيم الإيجابية وتعزيز الهوية الوطنية.

ويأتي هذا الملتقى في ضوء حرص الدولة على تعزيز القيم الروحية والهوية الثقافية للطلاب، حيث يمثل منصة لإبراز المواهب الشابة في مجال الإنشاد الديني والإبتهالات، حيث شمل الملتقى عددًا من العروض الفنية للإنشاد الديني والإبتهالات والترانيم قدمها طلاب الجامعات ، إلى جانب أنشطة ثقافية ورياضية وفنية ، بالإضافة إلى محاضرة تثقيفية تناقش دور الفن كأحد القوى الناعمة المؤثرة في المجتمع.

وأشار رئيس الجامعة الى أن الملتقي يُعد واحدًا من أبرز اللقاءات الفنية والثقافية التي تحرص الجامعة علي المشاركة فيه خلال شهر رمضان ، حيث يجمع بين أجواء روحانية مميزة وأنشطة فنية وثقافية متنوعة؟