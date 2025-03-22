تأجيل محاكمة متهمي خلية العجوزة الثانية

قررت اليوم السبت، محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، تأجيل محاكمة ٤٦ متهمًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية العجوزة الثانية، والمقيدة برقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة لجلسة ١١ مايو

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية.