أمل الحناوي: أكثر من 20 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني

قالت الإعلامية أمل الحناوي، إن الأوضاع في لبنان أصبحت متأزمة، حيث أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية» من لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على الجنوب اللبناني، وذكر المراسل أن من بين الأماكن المستهدفة إقليم التفاح وقضاء جزين، وبلدتي تولين وكفركلا والنبطية وبلدة كفرشوبا.

وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أفاد باستشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء غارات الاحتلال على بلدتي تولين وكفركلا جنوبي البلاد، وذكر بيان صادر عن المركز بأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج في منطقة مرجعيون التابعة لمحافظة النبطية.

وتابعت: «وفي وقت سابق، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة حارة العيون وبلدة الخيام، وحولا ومركبا جنوبي لبنان، كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، بأن طيران الاحتلال الاحتلال حلق فوق جنوبي لبنان، بعد اعتراض صواريخ، أُطلقت باتجاه مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه تم إطلاق 5 صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، وتم اعتراض 3 منها».