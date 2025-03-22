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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أحمد فؤاد أنور: هناك استفزازات إسرائيلية جديد تضاف لـ90 يومًا من اختراقات الهدنة

الدكتور أحمد فؤاد
الدكتور أحمد فؤاد أنور
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قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك استفزازات إسرائيلية جديد تضاف لـ 90 يومًا من اختراقات الهدنة، موضحا أن هناك هدنة تم التوقيع عليها من الجانب الإسرائيلي وتم اختراقها من الجانب جيش الاحتلال الإسرائيلي تعطيلًا للانسحاب.

وأوضح « أنور» خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن جيش الاحتلال استولى على 5 نقاط أو تلال استراتيجية ترفض قوات الإحتلال الانسحاب منها، بالإضافة للاعتداء على عناصر من المقاومة وعلى مدنيين ومواطنين تم استهدافهم في الجنوب اللبناني وفي وسط اللبناني.

وأشار الباحث في الشؤون الإسرائيلية إلى أن هناك صواريخ تم اسقاطها ويحاول بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته تسويقها بأنه انتهاج غير مقبول وأنه يجب التصعيد تجاه هذه الخطوة، وفين حين أن كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تحرج الجيش اللبناني وتغط عليه.

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