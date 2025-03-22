إلهام شاهين: لا يوجد مشهد سهل عند شخصية اعتماد في "سيد الناس".. والعمل الفني الجيد يفرض نفسه

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنه لا يوجد مشهد سهل عند شخصية "اعتماد الهواري" التي تقدمها في مسلسل “سيد الناس”، وذلك لأنها شخصية مركبة وصعبة وعنيفة، وتحمل العديد من التفاصيل الدقيقة والمعقدة، وهذه التفاصيل جعلتها تواجه تحديًا كبيرًا، فصوتها عالي دائما وانفعالها زائد عن حده، وهذه هي طبيعة الشخصية، فالشخصية كانت متعبة، وتون صوت شخصية اعتماد هو ليس صوتها الطبيعي، حيث أن شخصية اعتماد هي شخصية قاسية ومتسلطة وتتعامل مع الحياة بكل قسوة وصعوبة.

وعن المنافسة في موسم رمضان 2025، أوضحت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المشاهدة تختلف من عمل فني لآخر حسب العمل الفني نفسه وحسب توقيت عرضه والقناة التي يعرض عليها، ولا توجد قاعدة محددة لمشاهدة الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الكريم، ولكن العمل الفني الجيد يفرض نفسه ونجد أن الجمهور يتابعه ويرتبط بأحداثه.

ومسلسل "سيد الناس" من بطولة، عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.