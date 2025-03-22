ترامب يلغي التصاريح الأمنية لهيلاري كلينتون وكمالا هاريس ويمنع شخصيات سياسية بارزة أخرى من الوصول للمعلومات السرية

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصاريح الأمنية ومنع الوصول إلى المعلومات السرية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك هيلاري كلينتون، وكمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والنائبة السابقة ليز تشيني.

وفي مذكرة رسمية، قال ترامب إنه قرر أن إبقاء هذه الشخصيات على اطلاع بالمعلومات السرية لم يعد يخدم "المصلحة الوطنية"، وشمل القرار ما لا يقل عن 12 شخصية أخرى بارزة وذلك وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل " الأمريكية.

وقال ترامب: "أوجه جميع رؤساء الإدارات التنفيذية والوكالات الحكومية لاتخاذ جميع الإجراءات الإضافية اللازمة، وفقًا للقانون، لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة لهؤلاء الأفراد، وسحب وصولهم الفوري إلى المعلومات السرية، كما أمر بمنعهم من الدخول غير المرافق إلى المنشآت الحكومية الأمريكية المحمية ".

وبموجب هذا القرار، لن يكون بإمكان الدبلوماسيين السابقين والمشرعين وأفراد من عائلة الرئيس جو بايدن تلقي إحاطات سرية، مثل التقرير اليومي الرئاسي، أو الوصول إلى أي معلومات مصنفة سرية.

وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إلغاء التصاريح الأمنية ومنع الوصول إلى المعلومات السرية لكل من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام ليزا موناكو، والمحامين مارك زيد، ونورم آيزن، وأندرو وايزمان، بالإضافة إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، ومدعي مانهاتن ألفين براغ.

وفي قرار إضافي أمس الجمعة، أضاف ترامب إلى القائمة النائب آدم كينزينجر، وهو منتقد بارز لترامب.

وكان كينزينجر، إلى جانب ليز تشيني، قد لعبا دورًا بارزًا في تحقيق الكونجرس حول اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021

