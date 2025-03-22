رئيسة وزراء الكونغو الديمقراطية: لقد خسرنا بعض المدن ولكننا لم نخسر الحرب بعد

قالت رئيسة وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية جوديث سومينوا " لقد خسرنا بعض المدن ولكننا لم نخسر الحرب بعد، ولذلك يجب ألا نشعر بالإحباط، بل على العكس، يجب أن نقاتل على جميع المستويات، إنها حرب ستُخاض على الصعيد العسكري والأمني، ولكنها تُخاض أيضًا على الصعيد الإعلامي، والدبلوماسي، ويجب أن يتمكن الجميع من القيام بدورهم ".

وأضافت، "لقد قمنا برفع مستوى الوعي بين الشباب الراغبين في الانضمام طواعيةً إلى الجيش والشرطة، كما ساهمنا في توعية الشباب بإمكانية المساهمة في المجهود الحربي بالتبرع بأي مبلغٍ يرغبون به، سواءً كان 50 فرنكًا، أو 100 فرنك"، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتابعت: "القرار لكم، ولن يعترض أحدٌ على ذلك، بل على العكس، إنها مساهمةٌ مطلوبة، هذا لا يعني أن الحكومة لا تقوم بدورها، فلدينا كحكومة ميزانيةٌ تُمكّننا من حل المشاكل المتعلقة بالحرب، ولكن من الواضح أن الحرب تُكلفنا نفقاتٍ أمنيةً أكبر، ومن الجيد دائمًا أن نتمكن من المساهمة بصورة أكبر، نحن الحكومات، صحيحٌ أننا ساهمنا عن كل عضوٍ في الحكومة، بما يقارب مليار ومئتي مليون فرنك كونغولي، ولكننا نطلب من الجميع المساهمة"، وقالت "إن الشعب الكونغولي ذو الإرادة الطيبة قادر على القيام بذلك".

ويشهد شرق الكونغو الديمقراطية، منذ عقود، نزاعات مستمرة، لكنه غرق في اضطرابات جديدة مع سيطرة حركة 23 مارس على مساحات شاسعة من الأراضي في اقليمي شمال وجنوب كيفو، وتواصل هذه الحركة المتمردة توسعها في اقليمي شمال وجنوب كيفو على الرغم من الدعوات المتعددة من المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

