جامعة جنوب الوادي تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة بنادي الفتيات بقنا

تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة الاحتفال باليوم العالمي للمراة، وذلك بتنفيذ جمعية أنا مصري بدعم من بلان إنترناشيونال بنادي الفتيات بقنا.

وذلك بحضور ممثلي الأوقاف ومديرية الصحة ووحدة حماية الطفل بالمحافظة ورجال الإعلام والجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة وحشد كبير من سيدات وفتيات محافظة قنا.

وقدمت الدكتورة هالة خير سناري مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة محاضرة توعوية ضمن فعاليات الاحتفال.

تضمن الاحتفال العديد من المحاضرات التوعوية للسيدات والفتيات، والعديد من المعارض المتنوعة، كما تم تقديم مجموعة من الأنشطة الفنية التى تستهدف رفع وعي المرأة بالقضايا الخاصة بها.