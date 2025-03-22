حنان منسي "أم شهد" شريكة سفاح التجمع تطعن بالنقض على حكم إدانتها

تقدّم الدكتور هاني سامح المحامي، بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أم شهد" وسفاح التجمع والتي أثارت جدلًا واسعًا في مصر.

جاء الطعن الذي حمل رقم 274 لسنة 2025 اعتراضًا على حكم قضى بمعاقبة حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، المعروفة بـ"أم شهد"، بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة حنان منسى شريكة سفاح التجمع، في اتهامها باستقطاب السيدات لسفاح التجمع لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالسجن 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو على كساب، وأحمد رضوان ‏أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد. ‏

وسبق أن أحالت النيابة العامة المتهمة حنان منسى، والتي ساعدت سفاح التجمع الخامس وتقديم الفتيات له لمحكمة الجنايات، وذلك فى القضية رقم 10550 لسنة 2024 جنايات عين شمس تهم الاتجار بالبشر، وتقديم ابنتها شهد والفتيات الأخريات لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكشفت التحقيقات أن حنان وتلقب بأم شهد، اعترفت بإرسال البنات للمتهم كريم لممارسة الرذيلة معهن مقابل مبالغ مادية.

وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها واعترفت بارتكاب جريمتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.