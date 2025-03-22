مجلس الشباب المصري ينظم أكبر مائدة إفطار بمحافظة الأقصر

نجح مجلس الشباب المصري في تنظيم أكبر مائدة إفطار جماعي في تاريخ قرية المريس بمحافظة الأقصر، حيث اجتمع ٥٠٠٠ صائم على مائدة واحدة لأول مرة، في مشهد يجسد روح التكافل والتلاحم بين أبناء الوطن.

جاءت هذه الفعالية تحت إشراف وتنظيم مكتب مجلس الشباب المصري في الأقصر، بقيادة المهندس حسن عبد الشكور، الذي قاد فريقًا متميزًا من الشباب المتطوعين لإنجاح هذا الحدث، ليكون بمثابة احتفالية رمضانية فريدة تملؤها الأجواء الإيمانية والإنسانية.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن سعادته الغامرة بمشاركته في هذا الحدث وسط أهالي محافظة الأقصر، مؤكدًا أن محبة وكرم أهل الصعيد تجسد القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

وأضاف: “الوجود وسط أهلنا في الصعيد، خاصة في هذا الشهر الكريم، هو أكبر هدية يمكن أن يحصل عليها أي شخص. هذه الفعالية تؤكد أن المجتمع المدني قادر على إحداث تغيير حقيقي، متى توافرت الإرادة والرؤية الواضحة لخدمة المواطن المصري.”

كما أشاد ممدوح بجهود المكاتب التنفيذية للمجلس في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن نجاح هذه الفعالية يعكس قدرة الشباب على قيادة العمل المجتمعي وتحقيق تأثير إيجابي مباشر في حياة المواطنين.

بدوره، أكد المهندس حسن عبد الشكور، منسق مجلس الشباب المصري بمحافظة الأقصر ومنظم الفعالية، أن هذا الحدث لم يكن مجرد مائدة إفطار، بل كان احتفالًا بروح المحبة والتآخي بين أبناء القرية، مضيفًا: “ما شهدناه اليوم من فرحة وتكاتف بين الأهالي يدفعنا إلى تحويل هذه الفعالية إلى تقليد سنوي، بحيث تصبح مائدة الإفطار الكبرى في قرية المريس فعالية دورية تُعقد كل عام خلال شهر رمضان.”

وأشار عبد الشكور إلى أن هذا الحدث يعكس الدور الحقيقي للمجتمع المدني، والذي يتمثل في تقديم مبادرات مستدامة تعزز من الترابط الاجتماعي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المجلس سيواصل جهوده في تنظيم فعاليات مماثلة في مختلف المحافظات، بما يحقق رسالة المجلس في خدمة المواطن المصري.

يأتي هذا الحدث ضمن جهود مجلس الشباب المصري في تعزيز العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية الهادفة، حيث يسعى المجلس من خلال مكاتبه التنفيذية المنتشرة في مختلف المحافظات إلى ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي وتعظيم دور الشباب في دعم المجتمع، خاصة في المناسبات الدينية والوطنية.