المؤتمر: توجيهات السيسي خطوة لتعزيز دور الأعمال الفنية في تشكيل الوعي

أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل مجموعة عمل متخصصة لرسم رؤية مستقبلية للإعلام والدراما في مصر.

وقال منصور، في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي في توقيت مهم لتعزيز الدور الذي تلعبه الأعمال الفنية في تشكيل وعي المجتمع والتأثير على الأجيال القادمة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تهدف إلى ضبط الأعمال الدرامية بما يتوافق مع القيم الأصيلة للمجتمع المصري، مع التركيز على تقديم محتوى يعبر عن الهوية الوطنية والمعدن الحقيقي للمصريين، بدلاً من تسليط الضوء فقط على الواقع السلبي.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدراما هي أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في نشر الوعي وتعزيز الروح الوطنية، خاصة في فترات مثل شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد اهتمام الجمهور بالأعمال الفنية.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن شهر رمضان يمثل فرصة متميزة لتقديم أعمال درامية تعكس القيم الأخلاقية والمبادئ التي تميز المجتمع المصري عبر تاريخه، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الأعمال مصدراً للإلهام والتوجيه الصحيح للشباب، وأن تسهم في بناء شخصية إيجابية وواعية بمسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع.