رئيس الصومال يلتقي وجهاء وأعيان شبيلي الوسطى لتعزيز الجهود في مواجهة الإرهاب

السبت 22/مارس/2025 - 04:01 م

عقد رئيس الصومال الدكتور حسن شيخ محمود، سلسلة من الاجتماعات الخاصة مع المسؤولين المحليين والشيوخ والأعيان من مختلف المناطق التابعة لإقليم شبيلي الوسطى.

وخلال اللقاءات، أكد رئيس الجمهورية الصومالي، ضرورة تعزيز الدعم الشعبي والمؤسسي للقوات المسلحة الصومالية، التي تخوض معركة شجاعة لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية.

وشدد على أهمية تكاتف جميع القوى الوطنية لدعم الجيش في حربه ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في تلك المناطق تسير بوتيرة متسارعة، مع التركيز على تطهير الأرض من بقايا المتطرفين.

من جانبهم، عبر الشيوخ والمسؤولون المحليون عن تأييدهم الكامل لهذه الجهود، مشيدين بعزم الرئيس الصومالي على تسريع العمليات العسكرية وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة، كما أثنى الشيوخ على الدور الكبير الذي تلعبه القوات المسلحة في حفظ الأمن، مؤكدين على استعدادهم الكامل للتعاون في دعم هذه الجهود الوطنية.

