سرق منها فيزا المعاش.. تأجيل محاكمة عاطل قتل جدته طعنًا في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، تأجيل محاكمة عاطل لقتله جدته طعنا، لسرقة الفيزا الخاصة بالمجني عليها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة الأربعاء المقبل للاستعداد والمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.م.ع.م" 48 سنة - عاطل، لأنه في يوم 2024/7/16 بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، قتل المجني عليها فوزية محمد محمد عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم على ذلك وبيت النيه وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) احتفظ به حتى تيقن من نومها فتسلل لفراشها وما أن ظفر بها حتى طعنها فأرادها في الحال قتيلة.

استطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز جوهرا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي، وأحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض (سكين).

أكدت تحريات المقدم محمود ثابت محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة قليوب سابقا ورئيس مباحث المرور بالقليوبية إلى صحة الواقعة بشأن قيام المتهم بالتعدي على المجني عليها مستخدما في ذلك سلاح أبيض سكين فأحدث إصابتها والتي أودت بحياتها قاصدا قتلها، وذلك للتحصل على الكارت البنكي خاصتها نظرا لمروره بضائقة مالية.