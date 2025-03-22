مختار جمعة: عند كل فطر عتقاء من النار وليلة القدر هي ليلة العفو الأعظم

استشهد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه "أَذنَب عبْدٌ ذَنْبًا فقالَ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعالى: أَذْنَبَ عبدِي ذَنْبًا، فَعَلِم أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ ربِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، فَقَالَ تبارك وتعالى: أَذْنَبَ عبدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغفِرُ الذَّنبَ، وَيَأخُذُ بِالذَّنْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَي رَبِّ اغفِرْ لِي ذَنبي، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالى: أَذْنَبَ عَبدِي ذَنبًا، فعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، قد غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ".

ودعا الدكتور مختار، في حلقته عن "الرجاء والأمل"، ببرنامج “الصراط المستقيم”، كافة الناس أن لا تيأس من رحمة الله، مضيفاً أن رحمة الله واسعة وفضل الله واسع.

وتابع: "هذا الشهر العظيم الذي نحن فيه هو شهر الأمل، لله فيه عند كل فطر عتقاء من النار، لله فيه عند كل ليلة عتقاء من النار، لله فيه في كل يوم وليلة عتقاء من النار، ليلة القدر ليلة العفو الأعظم والصفح الأعظم والفضل الأعظم هذا شهر الرحمة".

وواصل: "أقبل على الله بقلوب يملأها الأمل مهما كان أمرك، عليك أن تتعلق بالله عز وجل فيما يتصل بأمر دينك أو فيما يتصل بأمر دنياك فهو صاحب الفضل والعفو والصفح يقول الشاعر يا صاحب الهم إن الهم منفرجا، أبشر بخير فإن الفارج الله".