وزير الرياضة يوجه بفتح مراكز الشباب أمام الجمهور في عيد الفطر

وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كافة القطاعات المعنية بالوزارة بمواصلة الاستعدادات المكثفة لتنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للنشء والشباب والرياضيين.

ووجه الوزير بتكثيف الاستعدادات داخل جميع مراكز الشباب لاستقبال الجمهور من جميع أعضاء الأسر المصرية لممارسة مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية والاجتماعية والثقافية والرياضية على مدار إجازة العيد

وأكد الوزير أن خطة الوزارة تستهدف إتاحة أنشطة رياضية وثقافية وفنية واجتماعية داخل مراكز الشباب، والمدن الشبابية، والمنشآت الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ سنويًا 5748 برنامجًا ونشاطًا، تحقق نحو 137.7 مليون فرصة استفادة، بمتوسط 15.3 مليون فرصة مشاركة للنشء والشباب والرياضيين سنويًا.

وأضاف أن المنشآت الشبابية والرياضية ستكون مفتوحة أمام جميع المواطنين للاستمتاع بالفعاليات المختلفة، وسط متابعة مستمرة لضمان تقديم الخدمات بأفضل صورة، في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز دور مراكز الشباب كمؤسسات مجتمعية متكاملة.