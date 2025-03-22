سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح في المراكز التكنولوجية

واصل اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

وقام اليوم السكرتير العام المساعد بجولة رافقه فيها علي يوسف، محمد بكري، رؤساء مركزي بني سويف وببا، المهندسة مها أبوبكر، رئيس اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة، وأعضاء اللجنة المهندس رامي رجب مدير التخطيط العمراني، داليا فيض المشرف على المركز التكنولوجية بالمحافظة، بالإضافة إلى مسؤولي المراكز التكنولوجية ونواب رؤساء المدن (فواز رجب، ناصر غانم/بني سويف، وليد كامل /ببا).

وتفقد السكرتير العام المساعد سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركزين، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز، مشيرا إلى إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسهيل إجراءات التصالح وفقًا للقانون، واستكمال كافة الملفات بشكل دقيق.

وحرص السكرتير العام المساعد على لقاء المهندسين الجُدد الذين تم دعم الوحدات المحلية بهم للعمل في ملف التصالح، حيث اطمان على انتظامهم في العمل، مطالبا إياهم ببذل قصارى الجهد لتحسين مستوى الأداء في هذا ملف التصالح الذي توليه المحافظة أهمية كبرى، منوها عن تكليفات المحافظ لرؤساء المدن بتوفير التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف.