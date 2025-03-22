اتحاد اليد يعتزم تطبيق برنامج التسجيل الإلكتروني ابتداء من الموسم المقبل

قام مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي، تكليف الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد بدراسة برنامج التسجيل الإلكتروني لقيد اللاعبين والمدربين والإداريين وذلك للتخفيف عن كاهل الأندية والهيئات المشاركة في مسابقات الاتحاد المصري المختلفة.

وقال كابتن نبيل خشبة إن هذا البرنامج سوف يشمل إصدار الكارنيهات إلكترونيا من الاتحاد وتسليمها لمندوبي المناطق لإعادة توزيعها على الأندية بعد قيام مسئولي المناطق بإدخال البيانات الخاصة بالتسجيل من واقع المستندات التي سيتم تقديمها للمناطق

وحاليا يقوم الكابتن نبيل خشبة بدراسة تفاصيل تنفيذ هذا البرنامج وتطبيقه بالتوازي مع النظام الحالي اليدوي مع احدى الشركات صاحبة الخبرة في هذا المجال والتي تقوم بتنفيذ هذا النظام في بعض الاتحادات الأخرى وأشار نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد انه يقوم حاليا بدراسة جميع الجوانب مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد لتطبيق هذا البرنامج من بداية الموسم الجديد 2026/2025

فى ذات السياق يقوم حاليا أمين صندوق الإتحاد المصري بدراسة تنفيذ مشروع سداد رسوم الاشتراكات ورسوم القيد الكترونيا مع احدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لدراسة سبل التنفيذ في أقرب وقت ممكن تخفيفا عن الأندية بدلاً من إيفاد مندوبين عنها للسداد النقدي في مقر الاتحاد.

ويأتي هذا التطوير في إطار البرنامج الانتخابي الذي تبناه مجلس الإدارة قبل خوض انتخاباته الأخيرة.