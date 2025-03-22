ضبط 20 مركبة توك توك غير مرخصة ومخالفة لخطوط السير بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة التزام أصحاب مركبات التوك توك بخطوط السير الممنوحة لهم مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن استخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة و المخالفة لخطوط السير واتخاذ اللازم حيالهم ، و أسفرت الحملة عن التحفظ على ٢٠ مركبة توكتوك بشوارع (طلبة عويضة - الغشام - القومية ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين وإعادة الانضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.