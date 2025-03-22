محافظ الأقصر يفتتح المرحلة الأولى لمشروع موقف الأقاليم بشرق السكة

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، المرحلة الأولى لمشروع تطوير موقف الأقاليم بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، لخدمة المواطنين والركاب من باقي المدن والمحافظات المجاورة، وذلك ضمن جهود محافظ الأقصر للارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية، بما يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

موقف الأقاليم

وأوضح المهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة موقف الأقاليم بطول ٢٥٠ مترا، وعرض ١٥ مترا، وذلك بإجمالي مسطح ٣٧٥٠ متر مربع، وتم تقسيمه إلى 3 باكيات تسع الباكية الواحدة بحد أقصي ١٠٠ سيارة ميكروباص، بالإضافة إلي مبني إداري وخدمي يشمل مكاتب إدارية وغرفة تحكم ومراقبة، ودورات مياه رجال وسيدات إنشاء كافتيريا لخدمة الركاب وجزء خاص لإدارة الموقف ومتابعته.

وأضاف مصطفى، أنه تم مراعاة فصل خطوط السير، حيث أنه لكل خط سير مدخل منفصل، وتحديد أماكن خروج منفصلة لضبط عملية دخول وخروج السيارات بدون تداخل في خطوط السير ، وإحكام السيطرة على الموقف.

المرحلة الثانية للمشروع تشمل أعمال تطوير منطقة الورش الخلفية وإنشاء موقف جماعي للحافلات

وأشار مصطفى، إلى أنه من المقرر أن يشمل المشروع مرحلة ثانية تشمل أعمال تطوير منطقة الورش الخلفية وإنشاء موقف جماعي للحافلات في مدخل المنطقة حتى تكون نموذجا للمواقف وخدمة الركاب الخاصة بالأقاليم المجاورة للأقصر، وذلك مع عمل أماكن انتظار خاصة بالركاب تتلاءم مع السمة واللون المرتبطين بمدينة الأقصر "الهوية البصرية"، منوهًا إلى أن الجهة المنفذة للمشروع هو الجهاز المركزي للتعمير بالبحر الأحمر.

حضر الافتتاح، كلًا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

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