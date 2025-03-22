الوشق المصري يرهب إسرائيل.. تل أبيب تفحص الحيوان بعد هجومه على الجنود

أفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة عدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بجروح متعددة، على يد حيوان الوشق المصري المفترس، عند تسلله إلى الحدود الإسرائيلية.

أثارت الواقعة قلق كبير داخل أوساط الإعلام العبري ومنصات التواصل الاجتماعى.

ويعد الوشق المصري حيوانا وحشيا في حجم السنوريات المتوسطة، يتميز بقدرة كبيرة على الصيد نظرا لسرعته التي قد تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة، ويفضل هذا الحيوان العيش في المناطق الصحراوية أو الجافة، ويعتمد اقتناصه على فرائس صغيرة مثل الأرانب والفئران ، لكنه قد يهاجم حيوانات أكبر مثل الغزلان والظباء.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن السلطات في تل أبيب تلقت بلاغات عن قيامه بإصابة عدد من الجنود في منطقة جبل حريف الحدودية ، وصل مفتش من هيئة الطبيعة والمحميات إلى الموقع، حيث تم العثور على الوشق المصري، وهو حيوان مفترس نادر .

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن مفتش المحميات اصطاد الحيوان وتبين أنه الوشق المصري، تم نقله إلى مستشفى متخصص لفحصه.

ويتميز الوشق المصري بسرعته وقدرته علي القفز لمسافات كبيرة، ما يحفز من قدرته على اقتناص الطيور والحيوانات التي تتسلق الأشجار.

وتتميز طبيعة الوشق المصري بالهجوم والعزلة، إذ لا يحب أن يدخل الغرباء في نطاق سيطرته، كما أنه يستطيع العيش لفترات طويلة بدون ماء، مستمدا حاجته من العصارات المتوفرة في فرائسه، وهو حيوان ليلي النشاط، يفضل الصيد في ليلا ، إلا أنه قد يصطاد في النهار خلال فصول البرد.

و الوشق المصري لديه قدرة عالية ومهارات صيد نادرة تجعله يتمتع بقدرة على الإيقاع بالفرائس سواء على الأرض أو في الهواء، إلى جانب سرعته الفائقة، وقدرته على القفز لمسافات كبيرة.