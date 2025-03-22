المؤتمر: الرئيس السيسي يضع تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية أكدت على التقدير الكبير الذي تحظى به المرأة في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس يضع قضايا تمكين المرأة في صدارة أولويات الدولة، إيمانا بدورها المحوري في بناء الوطن والمجتمع ولم يكتفي الرئيس بالإشادة الرمزية بل قدم رؤية واضحة لتحقيق التمكين العملي للمرأة في مختلف المجالات.

وأوضح فرحات، أن ما يميز هذه الكلمة هو التأكيد على أن المرأة المصرية لم تكن فقط شريكا في الإنجازات، بل كانت حائط الصد في مواجهة التحديات والأزمات التي مرت بها البلاد، متابعا أن الرئيس السيسي أكد أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على الصمود والتضحية، سواء في بيتها كأم تربي الأجيال، أو في مواقع العمل المختلفة، وحتى في ميادين القيادة وصنع القرار.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في تمكين المرأة خلال السنوات الأخيرة، حيث تم زيادة تمثيلها في البرلمان والمجالس المحلية، بالإضافة إلى تعزيز دورها في سوق العمل وريادة الأعمال وهذا التمكين لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة لسياسات واضحة ومبادرات أطلقتها القيادة السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وأضاف فرحات، أن تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم لكل امرأة مصرية قدمت تضحيات من أجل أسرتها ووطنها والرسالة الأهم في هذا التكريم السنوي هي أن الدولة لا تنسى أبنائها الذين قدموا الكثير في صمت، وأن القيادة السياسية تقدر كل من يضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مشددا على أن احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية هي مناسبة سنوية هامة تظهر حجم التقدير الذي تحظى به المرأة المصرية من قبل الدولة وهذا التقدير ليس فقط في الكلمات، بل في السياسات التي تعزز المساواة وتكافؤ الفرص، وتمكن المرأة من تحقيق مزيد من الإنجازات.

ووجه فرحات التحية لكل امرأة مصرية، مؤكدا دعمه كل الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، مؤكدا أننا نؤمن بأن المرأة هي عماد الأسرة والوطن، وأن أي تقدم لن يكتمل دون مشاركتها الفاعلة في بناء مستقبل مصر.