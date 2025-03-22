تحرير أكثر من 170 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 15 حتى 21 مارس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد محمد عبد الرحمن مدير التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة تحت شعار مبادرة أهلاً رمضان للسلع الغذائية المخفضة، والتي يتم تنفيذها و اقامتها بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل.

فيما تم تشكيل عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والأسماك وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص الطب البيطري - مفتشى الأغذية المراقبة الحالة التموينية ومتابعة السلع الغذائية المعروضة واحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وكذلك الإعلان عن الأسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 135 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 22 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 15 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، 27 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 28 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و14 لعدم صرف بون للمواطنين، 17 محضر لعدم وجود ميزان حساس وسجل زيارات، و3محاضر لتجميع 20 جوال دقيق قبل بهدف بيعها في السوق السوداء، 9 محاضر للتصرف في كمية من حصص دقيق المخابز البلدية.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر مارس للبدالين بنسبة 100 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 6 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير محضرين ضد المسؤولين عن محلات بيع السجائر لحيازته وعرضه سجائر أجنبية مجهولة المصدر، بإجمالي 210 علبة، ومحضرين ضد مسؤولين عن أنشطة تجارية لبدء النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى 15 محضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حملهم شهادات صحية سارية، و12 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم إعلانهم عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، تواصل الأجهزة التموينية الإشراف على التوزيع ومنع أي تلاعب في الحصص، حيث تم تحرير 3محاضر ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز لتصرفهم غير القانوني في 1227 أسطوانة بوتاجاز منزلية وببيعها في السوق السوداء، كما تم تحرير محضرين لغلق المستودعات دون ممارسة النشاط، ومحضرين لعدم انتظام القيد في سجل "21 بترول" المخصص لحركة الوارد والمنصرف من الأسطوانات.