الحزب العربي الناصري: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء الحضارة

قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، إن كلمة الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية كانت تأكيدًا على الدور المحوري للمرأة في بناء الحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر شهدت في عهد الرئيس السيسي طفرة غير مسبوقة في تمكين المرأة، بدءًا من زيادة تمثيلها في البرلمان والمجالس المحلية، ووصولًا إلى دعمها في سوق العمل وريادة الأعمال.

وأضاف، أن الإنجازات التي تحققت للمرأة المصرية تُعد نقلة نوعية في مسيرتها، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة لرؤية الدولة الاستراتيجية لبناء مجتمع متكامل.

وأكد أبو العلا أن الحزب العربي الناصري يدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز مكانة المرأة، معربًا عن أمله في استمرار هذه السياسات لتحقيق المزيد من التقدم، واختتم تصريحه بتوجيه التحية لكل امرأة مصرية ساهمت في بناء الوطن.

وأشاد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأة وتمكينها، فقد أولى الرئيس السيسي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة كشريك أساسي في عملية التنمية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تعزز مشاركتها في كافة المجالات، وهذه الجهود تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء مجتمع متوازن، حيث تُعد المرأة ركيزة أساسية في تحقيق التقدم والازدهار.