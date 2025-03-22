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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

معسكر مفتوح لمنتخب الصالات بنات استعدادًا للأمم الإفريقية

منتخب الصالات
منتخب الصالات
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يدخل اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة الصالات للكرة النسائية بقيادة نادر رشاد المدير الفني معسكراً مفتوحاً يستمر حتى 26 مارس الحالي ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية للصالات، المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل المقبل وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم.

ويقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية مع منتخبي غينيا وأنجولا.

واختار نادر رشاد 18 لاعبة لخوض المعسكر هن: فرح سمير، سهيلة حسين، آية حنيش، يارا صبري، منى السيد، ندى الغريب، بسملة فتحي، شهد غنيم، فاطمة مصطفى، شروق إبراهيم، نورهان عاشور، عبير حجاج، أمينة وليد، ملك المهدي، ميرنا محسن، أسماء علي، إسراء فرج، منار حميد.

منتخب الصالات معسكر