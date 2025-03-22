ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13806 طن شملت 2480 طن يوريا، و1923 طن أسمنت معبأ، و3286 طن كلينكر، و1000 طن علف بنجر، و5117 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18577 طن شملت 4260 طن ذرة، و4947 طن قمح و5989 طن حديد، و1210 طن فول، و1250 طن بضائع متنوعة، و2807 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 921 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 117 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 794 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2211 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 121353 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68881 طنًا .

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3770 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3883 حركة.

واستقبل اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكي، مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.