ضبط طن و400 كيلو دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تموينية وأثناء سير الحملة على طريق المناسترلي تم ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم محملين على تروسيكل، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 4115 جنح أبو كبير.

كما قامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة الدكتور إبراهيم سلام مدير الإدارة، وأحمد الشبراوي رئيس الرقابة ومحمد بهلول وعلي كمال المفتشين بالإدارة بحملة تموينية على الأسواق والمخابز، وتم ضبط 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 2907 جنح كفر صقر.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.