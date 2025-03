ورشة عمل حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التراث الثقافي بجامعة الأقصر

نظمت وكالة الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، اليوم الأحد، ورشة عمل أونلاين بعنوان "تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التراث الثقافي والآثار"، بالتعاون مع قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، وقسم الإرشاد السياحي بجامعة الإسكندرية، وذلك برعاية كريمة من الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، وإشراف الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة هبة مهران، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ورشة الذكاء الاصطناعي

شارك في الورشة ،عدد من الأكاديميين والخبراء، حيث قدمت الدكتورة سارة السيد كتات، رئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، محاضرة بعنوان: "تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التراث الثقافي؛ الفرص والتحديات "Applying Artificial Intelligence in the Field of Cultural Heritage; opportunities and challenges".

كما قدمت الدكتورة يمنى عادل، أستاذ مساعد الآثار والحضارة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي بجامعة الإسكندرية - محاضرة بعنوان: "نشر التراث الثقافي: تأثير الذكاء الاصطناعي في تعزيز السرد القصصي البصري في المتحف المصري بالقاهرة "Cultural Heritage Dissemination: The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Promoting Visual Storytelling at The Egyptian Museum in Cairo (EMC)".

شهدت الورشة حضور كلًا من: الدكتور مايكل مجدي زكي، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة هبة مهران، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد زين، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس قسم الإرشاد السياحي.

ختام الورشة بمجموعة من التوصيات والتحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي

واختتمت الفعاليات بجلسة نقاشية، تناولت أبرز التوصيات والتحديات المتعلقة بتطبيق الذكاء الاصطناعي في التراث الثقافي والآثار، حيث شهدت الجلسة تفاعلًا مثمرًا بين المحاضرين والحضور، مع تبادل الآراء حول سبل توظيف التقنيات الحديثة للحفاظ على التراث ونشره بأساليب مبتكرة.

من جانبه، أعرب الدكتور مايكل مجدي زكي، والدكتورة هبة مهران، والدكتور محمد زين عن تقديرهم للمحاضرين على إسهاماتهم العلمية القيمة، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لتعزيز البحث العلمي والتطوير في مجالات الإرشاد السياحي والتراث الثقافي، كما أعرب المشاركون عن تطلعهم لمزيد من التعاون المثمر بين جامعتي الأقصر والإسكندرية في المستقبل، لدعم تبادل الخبرات وتعزيز العمل الأكاديمي المشترك.

ورشة الذكاء الاصطناعي (8)

ورشة الذكاء الاصطناعي (7)

ورشة الذكاء الاصطناعي (9)

ورشة الذكاء الاصطناعي (5)

ورشة الذكاء الاصطناعي (4)

ورشة الذكاء الاصطناعي (6)

ورشة الذكاء الاصطناعي (2)

ورشة الذكاء الاصطناعي (3)

ورشة الذكاء الاصطناعي (13)

ورشة الذكاء الاصطناعي (12)

ورشة الذكاء الاصطناعي (1)

ورشة الذكاء الاصطناعي (10)