جامعة قناة السويس تنظم برنامجًا تدريبيًا حول مهارات التواصل الفعال

نظمت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا بعنوان "مهارات التواصل الفعال وقبول الآخر" بمدرسة القصاصين الإعدادية الجديدة، وذلك في إطار دورها المجتمعي لنشر ثقافة الحوار وتعزيز الوعي بأهمية مهارات الاتصال في بناء علاقات إيجابية بين الأفراد.

جاء البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، الذي أكد على أهمية هذه الفعاليات في تطوير قدرات الطلاب الاجتماعية وتنمية مهاراتهم في التواصل الفعال، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع خدمة المجتمع ضمن أولوياتها من خلال تقديم برامج تدريبية وتوعوية تسهم في بناء أجيال قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

وأشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن تعزيز ثقافة التواصل الفعال من شأنه تحسين العلاقات بين الأفراد وتطوير بيئة أكثر انسجامًا وتعاونًا، مؤكدة أن الجامعة مستمرة في تقديم برامج توعوية تسهم في ترسيخ مفاهيم الحوار وقبول الآخر لدى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

عُقد البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، وقدّمه الدكتور عمرو محمد مصطفى، المدرس بالكلية، حيث تناول عدة محاور رئيسية شملت مفهوم الاتصال الفعال وعناصره، مثل المرسل والرسالة ووسيلة الاتصال والمستقبل والرد على الرسالة، بالإضافة إلى اتجاهات الاتصال سواء في اتجاه واحد أو في اتجاهين.

كما تطرق إلى أهمية الاتصال الفعال في الحياة اليومية، وأنواعه المختلفة، بما في ذلك الاتصال اللفظي مثل الشفهي والكتابي والإلكتروني، والاتصال غير اللفظي الرسمي وغير الرسمي.

كما استعرض البرنامج التدريبي تصنيفات الاتصال من حيث الاتجاه، سواء كان صاعدًا أو هابطًا، والخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لتحقيق اتصال فعال، إضافة إلى أبرز المعوقات التي قد تواجه عملية الاتصال وطرق التغلب عليها.

وشملت المناقشات أنماط السلوك البشري في عملية الاتصال الفعال، مع تقديم مجموعة من النصائح التي تساعد على تحقيق تواصل أكثر كفاءة، من بينها ضرورة إيصال الرسائل بوضوح، والاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في تحسين مهارات الاتصال، وتعزيز القدرة على توضيح الأفكار والآراء بطريقة تسهل على الآخرين التفاعل معها بفعالية.

جاء البرنامج التدريبي ضمن خطة تدريبية نظمتها المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، ورفع مستوى الوعي بأهمية التواصل الفعّال في الحياة اليومية.