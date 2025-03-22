جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات الدراسة الرسمية للقادة الجدد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بإدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الدراسة الرسمية للقادة الجدد ودراسة مساعد قائد وحدة كشفية والأساسية لمساعدي ومساعدات قادة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج الدين مستشار لجنة الجوالة، وتنفيذ ومتابعة إيهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدراسات التأهيلية لأبناء الجامعة ليكونوا قادة وقائدات قادرين على قيادة المستقبل وتحمل مسؤولياتهم اتجاه أنفسهم وذويهم ومجتمعاتهم، مشيرا الى ان مشاركة الطلبة في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعيا طلاب الجامعة إلى ضرورة المشاركة بمختلف الأنشطة الكشفية والإرشادية.

وأكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق، متمنيا التوفيق لعشائر الجوالة بالجامعة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدراسة تضمنت، الافتتاح وتحية العلم ومجموعة من الجلسات الكشفية والإرشادية عن تاريخ الحركة وأهميتها ومبادئها وأساسياتها والمهارات الكشفية والإرشادية والتخطيط لمخيم والإسعافات الأولية وتقاليد تحية العلم والدوري وغيرها، وقد أقيمت الدراسة بمركز التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعة، وكان من بين هيئة تدريب الدراسة قائد شريف أبو ليلة مفوض تدريب جمعية الفتيان، وقائد سمير خليفة، مفوض تدريب جمعية الكشافة الجوية، وقائد مصطفى حسب الله مفوض تدريب جمعية الكشافة البحرية، وقائده صفوت شلبي مفوض تدريب جمعية المرشدات بكفر الشيخ.