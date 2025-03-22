الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات "الريسورسينول" من اليابان

مددت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات (الريسورسينول) من اليابان لمدة خمس سنوات أخرى، بدءا من يوم الأحد القادم.

وذكرت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا " – إن وتم اتخاذ القرار بعد المراجعة التي بدأت في مارس 2024 بناء على طلب من صناعة «الريسورسينول» الصينية.

وأوضحت الوزارة، إن المراجعة خلصت إلى أنه في حال إنهاء هذه الإجراءات، فقد يستمر أو يتكرر إغراق السوق المحلية بـ«الريسورسينول» المستورد من اليابان، مما قد يتسبب في ضرر مستمر أو متجدد للصناعة المحلية.وبموجب القرارالجديد، يظل معدل الرسوم دون تغيير عن تلك المحددة في عامي 2013 و2019.

يشار إلى أن الريسورسينول، أو«م-ديهيدروكسي» بنزين، يستخدم كمكون أساسي في تصنيع الإطارات وغيرها من السلع المطاطية المقواة بالألياف.



