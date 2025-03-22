ads
السبت 22 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الصين تمدد رسوم مكافحة الإغراق على واردات "الريسورسينول" من اليابان

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

مددت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات (الريسورسينول) من اليابان لمدة خمس سنوات أخرى، بدءا من يوم الأحد القادم.

 وذكرت الوزارة - في بيان وفقا لوكالة الأنباء الصينية " شينخوا " – إن وتم اتخاذ القرار بعد المراجعة التي بدأت في مارس 2024 بناء على طلب من صناعة «الريسورسينول» الصينية.
وأوضحت الوزارة، إن المراجعة خلصت إلى أنه في حال إنهاء هذه الإجراءات، فقد يستمر أو يتكرر إغراق السوق المحلية بـ«الريسورسينول» المستورد من اليابان، مما قد يتسبب في ضرر مستمر أو متجدد للصناعة المحلية.وبموجب القرارالجديد، يظل معدل الرسوم دون تغيير عن تلك المحددة في عامي 2013 و2019.
يشار إلى أن الريسورسينول، أو«م-ديهيدروكسي» بنزين، يستخدم كمكون أساسي في تصنيع الإطارات وغيرها من السلع المطاطية المقواة بالألياف.

 

مكافحة الإغراق الريسورسينول اليابان الصين