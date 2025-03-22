فريق الخماسي بجامعة كفر الشيخ يحصد برونزية بطولة الجامعات والمعاهد

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حصول الجامعة على المركز الثالث ميدالية برونزية في لعبة كرة القدم الخماسية بنين، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية الدورة الـ52 «الشهيد الرفاعي»، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة الأستاذ إيهاب جاد مدير عام رعاية الطلاب.

هذا وقد هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلبة الفائزين على المشاركة المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلاب تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم واكتساب الخبرات والتواصل مع الأساتذة والاستفادة من خبراتهم والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين.

من جانبه هنأ الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلبة الفائزين لحصولهم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وأشار إلى أن فريق كرة القدم الخماسي بنين جاء بمشاركة الطلاب "محمد هاني المتولي - التربية الرياضية، محمد احمد شحاته - التربية الرياضية، محمد حسام الدين محمود – الآداب، محمد إبراهيم محمود – التجارة، عبدالرحمن غبيش - التربية الرياضية، أحمد عبداللاه غانم - التربية الرياضية، عمار محمود حسن – الألسن، محمد عاطف السعيد - التربية الرياضية، محمد صلاح بهنسي – الآداب، عمر عبدالمنعم - التربية الرياضية، عمر احمد عمر – الآداب، مؤمن إبراهيم أحمد - التربية الرياضية"، تحت قيادة فنية للكابتن خالد الشرقاوي - المدير الفني لمنتخب خماسي كرة القدم جامعة كفر الشيخ، والدكتور احمد قايد بك - مدرب الفريق ومدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، ومتابعة الكابتن ياسر البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي.