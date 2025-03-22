الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع لحزب الله جنوب لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية استهدفت مواقع حزب الله بجنوب لبنان.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش بشن غارات جوية على عشرات المواقع التابعة لحزب الله ردًا على إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان على مدينة المطلة الحدودية الشمالية حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان على مدينة المطلة وقد دوت صفارات الإنذار في المدينة وسط إطلاق الصواريخ وهي أول صواريخ تطلق من لبنان منذ ديسمبر الماضي.

ولم يعلن حزب الله مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ حتى الآن.

