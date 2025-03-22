جامعة المنوفية تحصد المركز الـ24 عالميًا في تصنيف التعليم العالي HE لعام 2025

أعلن الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية أن جامعة المنوفية حققت المركز الرابع والعشرين عالميًا في تصنيف التعليم العالي (Higher Education - HE) إصدار 2025، وذلك من بين 422 جامعة مشاركة حول العالم، مما يعد إنجاز أكاديمي جديد يعكس التميز المؤسسي والرؤية الطموحة للجامعة، حيث يغطي هذا التصنيف أداء الجامعة خلال الفترة من 2023 إلى 2024.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التقدم اللافت هو ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفون والخريجون لتحقيق التميز الأكاديمي، وتشجيع بيئة البحث العلمي والابتكار، وتعزيز جودة التعليم

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة أظهرت أداءً متميزًا في عدد من المعايير الرئيسية، أبرزها:

• البحث العلمي: 728 من 900 نقطة

• التدويل: 545 من 700 نقطة

• التدريس: 645 من 800 نقطة

• نجاح الطلاب والتخرج: 348 من 500 نقطة

• أعضاء هيئة التدريس والموظفين: 291 من 600 نقطة

• التمويل والمنح: 130 من 300 نقطة

• المرافق والموارد والإدارة: 174 من 300 نقطة

• التأثير الاجتماعي والثقافي: 232 من 400 نقطة

• ضمان الجودة والاعتماد والتواصل: 442 من 600 نقطة

• الإنصاف والتنوع والشمول: 368 من 400 نقطة

• التأثير اللغوي واللغة الأجنبية: 366 من 400 نقطة

• أهداف التنمية المستدامة 2030: 200 من 200 نقطة

• سوق العمل: 206 من 400 نقطة

• الترفيه والدعم والتسلية: 158 من 300 نقطة

• تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الحاسوب: 264 من 300 نقطة

• التعلم مدى الحياة: 500 من 500 نقطة

• إدارة البيانات: 300 من 300 نقطة

• القبول والتسجيل: 240 من 400 نقطة

ويعكس هذا الترتيب المتقدم مكانة جامعة المنوفية كصرح أكاديمي رائد يسير بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية في التعليم العالي، ويعزز من دورها في خدمة المجتمع والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل رؤية مصر 2030، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقدم الجامعات في التصنيفات العالمية، والتي تُعد مؤشرا هاما عن مدى تقدم الجامعات وقدرتها على المنافسة على الخريطة الدولية.

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لجميع من ساهم في تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية، معربًا عن امتنانه للجهود الكبيرة التي يبذلها الجميع لتحقيق هذا الإنجاز، حيث إن هذا الإنجاز هو نتاج العمل الجماعي والتعاون المستمر، لتحقيق المزيد من التقدم ووضع الجامعة في مكانتها اللائقة على الساحة العالمية.