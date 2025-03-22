قرار جديد من المحكمة ضد نقيب المعلمين في اتهامه بالرشوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بتقاضي رشوة مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات، لجلسة ٢٨ أبريل المقبل.

أحالت نيابة عابدين الجزئية، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب إلى المحاكمة الجنائية، في اتهامه بتقاضي رشوة مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات.

ووجهت له النيابة تهم التربح الوظيفي واستغلال منصب والكسب غير المشروع، وقررت إحالته الي محاكمة الجنائية، كما وجهت للمتهم الثاني "مالك الشركة" تهمة تقديم رشوة إلى مدير في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للقواعد القانونية، من خلال تقديمه للمتهم الأول العطية المشار إليها كرشوة.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل أن المتهم تلقي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين، من صاحب شركة "نيو هارت" لإدارة المستشفيات، لإرساء المزايدة عليه بمخالفة القانون.

وكشفت التحقيقات أن نقيب المعلمين، استغل وظيفته بصفته مديرًا في إحدى النقابات المنشأة وفقًا للأنظمة القانونية، بأن طلب وتسلَّم لنفسه رشوة مقابل القيام بعمل من مهام وظيفته، بالمخالفة للقانون.

حيث طلب وتسلم من المتهم الثاني، مالك شركة إدارة المستشفيات، وحدة سكنية بحي المهندسين بمحافظة الجيزة، وقيمتها تحاوزت المليون و200 ألف جنيه، مقابل إتمام إجراءات ترسية مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركة المتهم الثاني.