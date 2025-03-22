رئيس هيئة الشراء الموحد يفتتح الدورة الرمضانية لكرة القدم

افتتح الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدورة الرمضانية لكرة القدم لعام 2025، والتي تشهد مشاركة واسعة من 16 فريقًا من الجهات الصحية وشركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وجاء الافتتاح تحت رعاية الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 21 إلى 28 مارس 2025، بأحد النوادي الكبرى في القاهرة.

وتتمثل أبرز الجهات المشاركة في وزارة الصحة، هيئة الدواء المصرية، هيئة الرعاية الصحية، الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى كبرى الشركات المصرية العاملة في قطاع المستلزمات الطبية والدوائية.

وأعرب الدكتور هشام ستيت عن سعادته برعاية هذا الحدث الرياضي المهم، مؤكدًا على دور الهيئة المصرية للشراء الموحد في دعم المبادرات التي تجمع بين الأنشطة الرياضية والقطاع الصحي، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضاف، أن مثل هذه الفعاليات تُعد فرصة مثالية لتعزيز التعاون بين الجهات الصحية والشركات العاملة في القطاع الطبي، فضلًا عن تشجيع العاملين في المجال الصحي على ممارسة الرياضة كجزء من أسلوب حياة صحي.

وأشار إلى أن هذا الحدث يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين الجهات المشاركة، وتوفير فرصة للتواصل بين العاملين في القطاع الصحي والدوائي، فضلًا عن دعم الأنشطة الرياضية التي تسهم في تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين المشاركين.

وأكد اللواء طبيب رأفت زاهر مستشار الهيئة المصرية للشراء الموحد أهمية دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية التي تعزز التعاون بين العاملين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الدورة الرمضانية تساعد أيضا على اكتشاف المواهب الرياضية والتواصل بين العاملين في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية خلال شهر رمضان الكريم، وتعزيز روح الفريق الواحد في هذه الأجواء الرمضانية المميزة، حيث إننا نؤمن بأن تعزيز التواصل والتفاعل بيننا يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وقال المهندس أحمد عبدالباقي، مدير إدارة المعامل بالهيئة المصرية للشراء الموحد، إن هذه الدورة الرمضانية فرصة رائعة لتبادل الخبرات والمعرفة بين العاملين في مختلف مجالات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن الأنشطة الرياضية والثقافية التي تتضمنها الدورة تساهم في تخفيف ضغوط العمل وتعزيز الصحة النفسية والجسدية للمشاركين.

وأضاف، أن هذه تعد النسخة الأولى من البطولة، وسيتم إضافة هيئات ووزارات حكومية أخرى خارج المنظومة الصحية خلال الأعوام القادمة.

وقال الدكتور أحمد موسى، مدير عام فحوص المياه بالإدارة المركزية لمعامل الصحة العامة بوزارة الصحة والسكان، إن هذه الفعالية ليست مجرد مسابقة رياضية، بل هي فرصة لتعزيز الروابط بيننا، ولخلق أجواء من التعاون والتعارف بين جميع المشاركين وتسهم في بناء مجتمع صحي ومتلاحم.

وأضاف، أن رؤية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تتجسد في أهمية العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الوزارات لتحقيق أهدافنا المشتركة والعمل على دعم التنمية البشرية، وتؤمن وزارة الصحة بأن الرياضة هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، وتساهم في تعزيز الروح المعنوية والنفسية للجميع.

ووجه الشكر إلى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، على جهوده المستمرة في تعزيز هذه القيم الإنسانية والاجتماعية حيث إن رويته لا تنحصر فقط في تحقيق إنجاز في مجال الصحة العامة التي تهدف إلى الترابط بين كل قطاعات الدولة للتصدي للأوبئة فهو على صعيد آخر يستهدف الترابط المعنوي والمهني والنفسي بين جميع العاملين بالقطاع الحكومي.

وقال محمد كامل رئيس شركة sm لتنظيم المعارض والمؤتمرات المسئولة عن تنظيم الدورة: "نحن فخورون بتنظيم هذه الدورة الرمضانية التي تجمع بين الأنشطة الرياضية والاجتماعية".

وأكد حرص الجهة المنظمة للبطولة على توفير بيئة محفزة للمشاركين، معربا عن أمله أن تحقق الدورة أهدافها في تعزيز التواصل والتفاعل بين العاملين في القطاع الصحي.

وقال زكريا كامل، المدير التنفيذي لشركة sm لتنظيم المعارض والمؤتمرات، إن الدورة الرمضانية تضم 16 فريقاً من الشركات العاملة بقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والهيئات الصحية في مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك جوائز قيمة للفريق الفائز بالبطولة والفرق صاحبة المركز الثاني والثالث، كما سيتم تكريم أحسن حارس وأحسن لاعب وهداف البطولة.