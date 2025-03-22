إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 105 أمتار مباني في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 105 أمتار مباني وحالتين حالة تعدٍ على مساحة 11 قيراط بنطاق المحافظة (الزقازيق- أولاد صقر - منيا القمح).

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.