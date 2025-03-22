الكشف الطبي بالمجان على 1283 مواطنًا خلال قافلة طبية في دمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتي تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية ووحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى المحافظ بيان من المديرية في هذا الشأن، تضمن أبرز نتائج القافلة التي تم إطلاقها ضمن خطة شهر مارس الجاري، بقرية جمصة شرق بمركز كفر البطيخ، حيث قام اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد بمتابعة موقف تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين خلال زيارته التفقدية للقرية الخميس الماضي.

وأشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة إلى أن القافلة تضمنت 10 عيادات تخصصية متنقلة بتخصصات "الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، الفم والأسنان، الأنف والأذن والحنجرة والجراحة، المسالك البولية، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة" وتردد عليها 1283 مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، وتم تحويل 5 حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لثلاث حالات، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 109 حالة ضمن مبادرة "افحص واطمن" وكذلك فحص 19 حالة بالأشعة و27 حالة أخرى بالسونار وإجراء 203 تحليل بمعمل الدم و13 تحليل بمعمل الطفيليات، كما تضمنت القافلة إقامة 8 ندوات توعوية صحية حضرها 90 مواطنًا.

ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

الجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة والسونار.

كما أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل الوزارة بدمياط، انطلاق المرحلة الثانية من حملة "حقك تنظمي" بإدارات دمياط وكفر البطيخ وفارسكور.

وأشارت الدكتورة هالة هدية، مدير إدارة تنظيم الأسرة إلى أن المرحلة الأولى أن الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بجميع الأماكن البعيدة عن تلقى الخدمات الصحية بكل القرى والكفور والعشوائيات، وتم صرف جميع أنواع الوسائل مجانا مثل اللولب الهرموني والنحاسي وكبسولات تحت الجلد.