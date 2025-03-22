محافظ أسوان يتابع جهود القومي للمرأة لتوزيع 500 وجبة بإدفو

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توزيع وجبة غذائية للأسر والأهالى بقرى أبو النصر والزنيقة بمركز إدفو وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

محافظ أسوان يتابع جهود مطبخ المصرية لقومى للمرأة لتوزيع 500 وجبة بإدفو

جاء ذلك استكمالاً للجهود المبذولة لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً.

وكلف محافظ أسوان بأهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع فى تنظيم مثل هذه الفعاليات وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المستفيدين لتعزيز قيم التكافل التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى، وخاصة خلال شهر رمضان المعظم .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن مبادرة مطبخ المصرية يتم تنفيذها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين بمختلف القرى والنجوع.

المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات

ولفتت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات من خلال الاستعانة بأحد الطهاء الماهرين بالمحافظة لشرح وتعليم طرق وأساليب التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، علاوة على آليات حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة فى المطبخ.

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